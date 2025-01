Ilgiorno.it - Undici giovani progetti da tutta Italia per fare un murale in viale Brianza

Il secondo concorso per il nuovoa Meda ha riscosso un grande successo . Al contest “Meda in Art“ dedicato al nuovocittadino insono arrivati 11da. Ora il testimone passa alla giuria che nelle prossime settimane vaglierà e selezionerà il progetto vincitore. La partecipazione al concorso era riservata aartisti under 30. Il bando -“Date sfogo alla vostra creatività“ è la ’call to action’ lanciata lo scorso novembre aidai due assessorati a Cultura e Politicheli. Il concorso prevedeva la realizzazione di un’opera sul muro della Scuola Traversi in. I partecipanti sono stati sia singoli artisti (tra i quali anche un minorenne) sia gruppi e hanno sviluppato proposte sul tema “Meda 2024“. Ora sta alla giuria (Maurizio Galimberti, fotografo medese di fama mondiale, gli artisti Cheone e Mattia Consonni, Francesco D’Antuono per la Consulta Meda-, oltre al sindaco di Meda, Luca Santambrogio) scegliere il progetto vincitore.