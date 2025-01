Lanazione.it - Una vita sospesa sopra i cieli dell’emergenza

Sara ha scelto la trincea. Per passione e controcorrente. Fa la spola tra il pronto soccorso e Pegaso: è il suo secondo "campo di battaglia" nella corsa contro il tempo per salvare vite in bilico. Lavoro di squadra è la forza del team di medici, infermieri, esperti del soccorso alpino e tecnici dell’aeronautica. "Da soli non si vince", dice Sara. Che vuole vincere in ogni volo della speranza, quando a bordo di Pegaso soccorre chi è in pericolo. Sta nella trinceacon la grinta di una giovane donna appassionata di un mestiere che prende tutto e toglie molto alla famiglia. Ma è la scelta di Sara che si cala col verricello nelle zone dove l’ambulanza non può arrivare, che accompagna una madre in ospedale e aspetta con lei di sapere se la figliavviverà.