Un altro "Ibra" in Serie A? Chi è Arijon Ibrahimovic, il talento a un passo dalla Lazio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Unhimovic inA? Manca poco e non è questione di parentele con il più celebre Zlatan.himovic non ha niente a che vedere con il senior advisor di RedBird, fondo americano proprietario del Milan, in passato fuoriclasse nel campionato italiano con Juve, Inter e proprio con i rossoneri. Il .