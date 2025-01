Terzotemponapoli.com - Tutto su Napoli – Hellas Verona

pronto allo Stadio Diego Armando Maradona. Domenica 12 gennaio ore 20:45 si affrontano ildi Conte ed ildi Zanetti, in un match che aprirà il girone di ritorno delle due formazioni incontratesi anche alla prima giornata di campionatoIl, dopo le quattro vittorie consecutive ottenute in campionato, affronta l’nella prima giornata di ritorno del massimo torneo nazionale. Il primo match del 2025 al Maradona vedrà la squadra azzurra sfidare una delle sole tre formazioni – insieme ad Atalanta e Lazio – che ha sconfitto la compagine azzurra nel girone d’andata in questa Serie A. Comunque la squadra di Conte è cresciuta tantissimo trovando solidità, sicurezza e risultati, ed ora vuole cancellare quella serata del Bentegodi. La compagine partenopea cercherà di consolidare il primato momentaneo in classifica oltre a non permettere alla squadra veneta di ottenere una doppia vittoria in entrambi i match stagionali di un singolo campionato di massima serie per la prima volta nella sua storia.