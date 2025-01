Trenisu nodo Milano circolazione ferma

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.42 Neldilaferroviaria è sospesa per accertamenti tecnici alla linea elettrica di alimentazione dei treni in prossimità diCentrale. Lo rende noto RFI. L'interruzione interessa le lineeBologna/Genova/Venezia dove i treni subiranno ritardi, variazioni o limitazioni di percorso e cancellazioni. Sono tredici i treni AV in coda, sui 15 in ritardo, e 4 quelli cancellati. I ritardi vanno da 10 a 20 minuti.