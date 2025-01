Lanazione.it - Tre squalifiche per il Cittadella Vis

Sarà unaVis Modena con diverse defezioni quella che domani ospiterà allo stadio Allegretti la Pistoiese. Tre gli squalificati: il tecnico Mattia Gori, il difensore Giacomo Serra, fermato per un turno, e l’altro difensore Matteo Boccaccini, appiedato da due giornate di stop. Inoltre lasarà costretta a rinunciare anche agli infortunati Aldrovandi e Fontana, mentre sono da valutare Sabotic e Guidone, rispettivamente difensore centrale e centravanti. Il modulo scelto sarà il 4-3-1-2, con Piga che troverà spazio tra i pali, mentre la retroguardia sarà composta con ogni probabilità da Carretti, Mora, Fort e Sardella, in ballottaggio con Martey. In mediana il dubbio riguarda la scelta tra Osuji e Tesa, mentre sono sicuri del posto Marchetti e Mandelli. Le chiavi della trequarti saranno in mano a Bertani, mentre Formato e Sala formeranno la coppia d’attacco.