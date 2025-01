Feedpress.me - Trasporto ferroviario sospeso a Milano per un guasto elettrico. Verso Roma ritardi di oltre 2 ore. Trenitalia: "Rimborso integrale per chi ha rinunciato al viaggio"

Leggi su Feedpress.me

Sono dodici, poco prima delle 10, i treni in coda dalle 7.30 per un "della linea elettrica" annunciato in stazione Centrale a, che sta provocando ripercussioni su diverse linee nazionali. Nove sono quelli di tipo "alta velocita". Otto quelli cancellati in arrivo, quattro quelli cancellati in partenza. Dal tabellone risultanotra i 30 e i 160 minuti «ma sono destinati ad aumentare»..