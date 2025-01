Liberoquotidiano.it - Trasporti: Braga-Boccia (Pd), 'Salvini se ne occupi, limitato diritto costituzionale'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Da mesi viene impedito agli italiani e alle italiane di programmare liberamente gli spostamenti lungo la penisola. Mentre chi è costretto a muoversi per lavoro, studio o altre esigenze, affronta odissee quotidiane. Chiediamo che il ministrotorni ad occuparsi del trasporto pubblico, trovi le risorse per potenziare le infrastrutture ed eventuali interventi straordinari. È inaccettabile che un Ministro della Repubblica limiti l'esercizio di un". Così in una nota Chiarae Francesco, capigruppo Pd alla Camera e al Senato.