Lapresse.it - Torino, FdI denuncia: “Antagonisti hanno attaccato nostro gazebo”

Fratelli d’Italiaun’aggressione a undel partito in Corso Racconigi aquesta mattina. “Ancora una volta i centri socialiassaltato violentemente un, tentando di rubare materiale e bandiere ed aggredendo i militanti presenti – racconta il consigliere di FdI in circoscrizione 3 Stefano Bolognesi -. Ringrazio le Forze dell’ordine presenti per essere intervenute immediatamente ed aver interrotto la violenza schierando il reparto celere”. “La violenza politica degliè aumentata a dismisura da quando il Comune diha iniziato a dialogare con Askatasuna iniziando il percorso di concessione regolare dell’immobile occupato – dichiara l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone -. Se il Sindaco Lo Russo non ferma questa follia attenendosi alla nostra legge regionale sui beni comuni, l’amministrazione comunale sarà moralmente responsabile di ogni nuova aggressione antagonista ai cittadini ed alle forze dell’ordine”.