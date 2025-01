Calcionews24.com - Torino, Cairo: «Derby di spirito, ecco cosa penso sull’espulsione di Vanoli. E sul mercato il Toro…» – VIDEO

Leggi su Calcionews24.com

Urbanoalza la voce, il patron commenta ilJuventus, il calciogranata e non solo,la sua intervista completa, il(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande). Urbanotorna a farsi sentire. Anche in occasione deldella Mole – che ha visto protagonisti in campo i .