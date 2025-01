Lapresse.it - Torino, 20 giovani ucraini incontrano le istituzioni e i cittadini

Venti ragazzi dall’Ucraina acon il progetto ‘Get ready for peace’. Ihanno alloggiato in Casa Acmos, sede dell’associazione torinese che dall’inizio della guerra sta portando aiuti nel Paese, anche grazie al supporto di Operazione Colomba che lavora in Ucraina. Una delegazione di ragazzi e dell’associazione ha incontrato anche ledella Città Metropolitana di.I ragazzi sono rimasti in Italia dal 29 dicembre al 9 gennaio, per il progetto sostenuto dall’European Youth Foundation del Council of the European Union. I ragazzi sono stati anche a Chieri, Settimo Torinese e hanno incontrato la popolazione in diversi incontri pubblici. Credit immagini: Ufficio Stampa Acmos