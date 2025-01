Zonawrestling.net - TNA: Prolungato il contratto di Nic Nemeth

Stando a quanto riferito dal PW Insider, l’attuale campione del Mondo TNA, Nic, avrebbela durata del suocon la compagnia.Precedentemente in scadenza nei primi mesi del 2025, a quanto pare l’accordo contrattuale tra l’ex Dolph Ziggler e la TNA continuerà ancora, ma al momento non ne conosciamo l’effettiva durata.Per ulteriori aggiornamenti in merito, continuate a seguire ZonaWrestling.net.