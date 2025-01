Zonawrestling.net - TNA: Annunciato un one on one esclusivo per Genesis

Leggi su Zonawrestling.net

Dopo quanto successo nell’ultima puntata di iMPACT, abbiamo una novità per.Josh Alexander e Mike Santana si sfideranno in un inedito one on one utile a decretare quale tra i due potrà definirsi volto della federazione.andrà in onda domenica 19 gennaio nella città di Dallas in Texas e sarà disponibile alla visione su TNA+ e Thriller TV.