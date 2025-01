Terzo mandato De Luca promette battaglia ma il Pd guarda oltre

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Che il governo abbia impugnato la legge campana per il, “non cambia nulla” per Vincenzo De. In una affollata conferenza stampa a Napoli, il governatore mette in chiaro che non si dimetterà, andrà avanti e. Una“di civiltà” contro una norma ad personam e che, annuncia, porterà “in tutta Italia”. Sta pensando a un nuovo partito? Dalle parti del Pd in molti l’hanno intesa così. “Oggi non ha parlato alla Campania, ma al Paese. Vuole farsi un partito personale”. E a chi dal centrodestra sollecita a espellere De, la risposta è netta: “Espellerlo? Non gli faremo questo favore, si è messo fuori da solo”. I dem, al contrario di De, scommettono che la Consulta darà ragione al governo, che il governatore non potrà ricandidarsi e che saranno in pochi a seguirlo nella sua avventura.