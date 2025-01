Ilgiorno.it - Tensioni alla mensa. Un ragazzo denunciato

Dopo l’accoltellamento di un pakistano, avvenuto mercoledì sera all’interno delladi solidarietà di via Don Guanella, giovedì la Polizia è intervenuta per la segnalazione di una persona indesiderata. L’uomo, un egiziano di 24 anni che già in passato aveva creato problemi, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama da 20 centimetri, che è stato subito sequestrato. La pattuglia della Volante è stata chiamata verso le 19 dai responsabili, che avevano qualificato come indesiderato il ventiquattrenne, a causa di una serie di violente liti e ferimenti. È statoper il possesso illegale dell’arma. Nel frattempo sono ancora in corso le ricerche del pakistano che mercoledì ha feritoguancia un connazionale.