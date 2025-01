Quotidiano.net - Tajani vola a Damasco, faccia a faccia con Jolani: "Pronti a fare da ponte tra la Siria e l’Europa"

Leggi su Quotidiano.net

"L’Italia è pronta ala sua parte per favorire il processo di riforme in, abbiamo l’ambasciatore qui e vogliamo esser vicino al popolono e sostenerlo in tutti i settori. Vogliamo rilanciare la cooperazione economica in settori cruciali. Vogliamo esseretra la nuovae l’Ue". Suonano come un’apertura di credito al nuovo corso delladel dopo regime di Assad le parole del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonioto aper incontrare il nuovo leader del Paese, Amad usayn al-Shara, meglio noto come. Nelcon il 43enne, un tempo ricercato come terrorista islamista dal governo statunitense e oggi solerte nel presentare al mondo unin linea con i dogmi democratici, il titolare della Farnesina ha affrontato tra l’altro il tema della lotta al traffico di esseri umani e di droga.