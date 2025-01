Tajani parla contro il terzo mandato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

"Noi aiamoilnon perché siamoquesto o quel presidente. Siamoperché in democrazia è bene che chi governa per 10 anni una regione non si trasformi in un padrone assoluto, ma possa lasciare il passo, magari a un altro rappresentante della propria coalizione". Lo ha detto il leader di FI Antonio. "Io credo sia giusto che un presidente di regione, che è il potere più grande, non debba rimanere in carica più di 10 anni. Può andare a fare altre cose", ha detto