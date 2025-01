Ilfoglio.it - Sui morti a Gaza, Lancet si contraddice e gonfia i numeri più di Hamas

Leggi su Ilfoglio.it

Prima Gabriel Epstein, analista del Washington Institute for Near East Policy, aveva fatto notare che qualcosa non tornava. Aveva scoperto che leattribuite a “fonti mediatiche affidabili” er. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti