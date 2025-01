361magazine.com - Striscia la notizia, le anticipazioni del servizio di Staffelli

Leggi su 361magazine.com

la, ledeldi Valerio: nuovo tapiro d’oro a Guillermo Mariotto Dopo aver dato del “maleducato e insolente” a Valerio, domani sera un “bugiardello” Guillermo Mariotto riceverà un nuovo Tapiro d’oro dila.«È stato lei aggressivo nei miei confronti, la scorsa volta, quando voleva spegnermi la sigaretta in bocca», gli ricorda. «E adesso ho il sigaro, che è peggio.», replica lo stilista, che fornisce anche un’ulteriore versione della contestata frase pronunciata, in onda, dietro le quinte poco prima del suo ingresso sul palco (“Che figlia de.”): «Era rivolta a me stesso: “Figlio de”, non figlia. Sapevo di avere il microfono e mentre uscivo ho detto “voglio il video della faccia di questa persona (non rivela chi, ndr) mentre vede uscire questo figlio de na.