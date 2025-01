Salernotoday.it - Stop alla Metro, Pessolano (Oltre): "Il Comune faccia la sua parte per alleviare i disagi"

Leggi su Salernotoday.it

"Loalle corse dellapolitana di Salerno a partire dal 1 febbraio per lo svolgimento dei lavori di costruzione del sottopasso di collegamento tra la stazione e la Cittadella Giudiziaria, anche in vista del futuro prolungamento per l'Aeroporto, non può trasformarsi nell'occasione di.