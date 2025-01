Oasport.it - Startlist staffetta a coppie Oberhof 2025: orario, programma, streaming, italiani in gara

Domenica 12 gennaio si chiuderà ad Oberhof, in Germania, la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: alle ore 12.20 si terrà la staffetta single mixed, nella quale saranno al via 25 coppie, tra le quali anche quella azzurra, ed a difendere i colori azzurri saranno Elia Zeni e Martina Trabucchi. La diretta tv della staffetta single mixed della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon andrà in onda su Eurosport 2 HD, invece la diretta streaming sarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.