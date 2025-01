Oasport.it - Slittino, Voetter/Oberhofer in crisi nera. Ma l’Italia scopre Oberstolz/Kofler ad Altenberg

Quinta tappa per la Coppa del Mondo di: adin scena in questa mattinata il doppio femminile che ha visto la quarta vittoria consecutiva per le austriache Selina Egle e Lara Kipp.Dominio assoluto per la coppia austriaca che non ha lasciato spazio alle rivali trovando il miglior crono in entrambe le run e chiudendo con il tempo di 42.599.Alle loro spalle le tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal staccate di 397 millesimi, completano il podio le statunitensi Chevonne Forgan e Sophia Kirkby.vede ancora ladelle detentrici della sfera di cristallo Andreae Marion, addirittura 13me. Dietro di loro Falkensteiner/Huber. La sorpresa però sono le giovanissime, none.