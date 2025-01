Lanazione.it - Servizio civile universale. Ecco i posti a Fucecchio

È stato pubblicato il bando per il2025-26 per operatori volontari da impiegare in progetti sul territorio del Valdarno. Ac’è la dispoibilità di 4in Comune (di cui uno al settore politiche giovanili e sport), 2 all’Informagiovani, uno in bilioteca, uno al Ciaf, uno al centro giovani Sottosopra. In totale in questi territori sono previsti 45, ildovrebbe iniziare nel mese di maggio 2025 e terminare esattamente un anno dopo. La domanda per illa possono presentare da tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano superato i 28 anni (non devono aver compiuto il 29esimo anno di età). La domanda va presentata sul sito del dipartimento delle politiche giovanili e(candidature attraverso piattaforma Dol-domandaonline.