Servizio civile al Centro Modiano

C’è anche ilche a Borgonuovo di Sasso Marconi assiste 16 disabili fisici e psichici tra i 13 enti che partecipano ai due progetti (Wonderful e Ti Porto Via con Me) diaperto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Ogni progetto accoglierà 64 candidati e punta al miglioramento delle condizioni di vita di persone con disabilità. Nel corso dell’anno diogni candidato ammesso alavrà uno stipendio di 507 euro al mese e lavorerà 25 ore la settimana e cinque giorni la settimana. Info e iscrizioni all’associazione Scubo (via San Felice 25, Bologna). Tel. 3703161539 e 0516599261. O scrivendo a [email protected]