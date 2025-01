Pianetamilan.it - Serie A – Juventus, quale voto stagionale? Ecco l’analisi | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

A, chemerita ladi Thiago Motta? Tante pareggi e poche vittorie in campionato. In più il KO in Supercoppa italianaA, chemerita ladi Thiago Motta? Tante pareggi e poche vittorie in campionato. In più il KO in Supercoppa italiana.l'analisi dei colleghi di Gazzetta.it.