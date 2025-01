Fanpage.it - Sergio Perez rompe il silenzio dopo il licenziamento dalla Red Bull: “Sono in una posizione da sogno”

Leggi su Fanpage.it

ha parlato per la prima voltaessere stato siluratoRede sostituito con Lawson per il Mondiale di Formula 1 2025, la risposta del messicano ha spiazzato tutti: "In questo momento sono in unaincredibile, da sogno, che non ho ancora nemmeno avuto il tempo di metabolizzare"