Calcionews24.com - Sergio Conceiçao, le 10 regole da applicare per far crescere il Milan. Ritiri, bilancia, allenamenti e smartphone: ecco quel che pretende il tecnico portoghese

Leggi su Calcionews24.com

Conceicao, quali sono ledanno personalità al nuovodel(avvicinandosi alla sfida contro il Cagliari) Nel giorno di–Cagliari, debutto in campionato perdopo la vittoria della Supercoppa a Riad, il Corriere della Sera pubblica il suo decalogo. Queste leche dal suo arrivo sono in vigore in .