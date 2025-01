Teleclubitalia.it - Serata di paura a Torre del Greco, spari contro i vetri di un’abitazione

Leggi su Teleclubitalia.it

Sparatoria indel,. I Carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in via De Bottis 4 in seguito a una segnalazione di colpi d’arma da fuoco.dideldiSecondo quanto ricostruito, ignoti hanno esploso diversi proiettili che hanno colpito la porta .L'articolodideldiTeleclubitalia.