Senza sicurezza lo sviluppo non è sostenibile

Villois Il tema dellasta diventando sempre più fondamentale per stabilire la qualità della vita dei cittadini. Milano sta rischiando di vedersi declassare nelle classifiche mondiali a causa dell’accentuarsi delle azioni criminose che si associano alle difficili e complesse integrazioni sociali, non solo delle periferie e dell’hinterland ma anche del secondo centro della città. A conclamare questa situazione la progressiva desertificazione dei negozi di vicinato, ormai appartenenti ad ogni categoria merceologica, e parimenti del controsenso del costo casa, sia per l’acquisto che per la locazione. Milano necessita di allargare il suo perimetro, ma nel farlo deve dare corso a una politica dellache eviti di far nascere nuovi espansioni, come Cascina Merlata, i cui costi di acquisto immobiliare - e un domani delle locazione - sono da pieno centro pur confinando il nuovo quartiere con altri in pieno degrado, in cui l’inè latente, oltre al fatto che manca ancora un collegamento di metropolitana in grado di accelerare gli spostamenti verso la città.