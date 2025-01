Reggiotoday.it - Scuole al freddo, si avvierà progettazione degli impianti ma alla Larizza i genitori protestano

Leggi su Reggiotoday.it

La mancanza didi riscaldamento è un problema cronico in numerosi istituti scolastici comunali di Reggio Calabria, denunciato da anni da dirigenti e. L'ultimo caso è quello della scuola Scopelliti (ex), unoedifici nei quali non è presente l'ccio per instre.