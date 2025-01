Brindisireport.it - Scontro fra due furgoni, muore un 78enne: le immagini dei rilievi

Leggi su Brindisireport.it

La strada viene bonificata e messa in sicurezza dopo il terribile incidente accaduto sulla strada provinciale che collega Francavilla a Sava (Taranto), all'altezza dell'incrocio con la Oria - Carosino (Taranto), in cui ha perso la vita undi Grottaglie (Taranto). L'uomo viaggiava, come.