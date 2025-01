Ilrestodelcarlino.it - Scomed, doppio impegno . Mirandola-Amatori, è derby

Con l’inizio del campionato femminile di hockey inline, e il ritorno in pista anche della squadra maschile di serie C, sono in pista quasi tutte le modenesi di hockey: nelle ottoruote in linea c’è molta attesa per il duplicedellaBomporto, che vede la squadra maschile, in testa alla classifica nel proprio girone, andare questa sera a far visita al pericoloso Empoli, che insegue a due lunghezze, mentre le ragazze di Colazzo esordiranno domani alle 13 a Torre Pellice. Per quanto riguarda l’hockey pista "tradizionale", il turno è sicuramente catalizzato daldi A2 tra la Pico, e l’, entrambe reduci da sconfitte che ne hanno minato ambizioni, e sicurezze: si gioca alle 18 al PalaSimoncelli di, e il pronostico pende a favore dei "cittadini". La Pico però non ha molto da perdere, se non il fatto di avvicinarsi ancora di più alla retrocessione anticipata, e potrebbe sfruttare il bisogno di punti che condizionerà la squadra di Farina, che se perdesse, potrebbe anche rischiare la panchina.