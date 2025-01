Oasport.it - Sci di fondo, Simone Mocellini e Federica Cassol vincono le sprint tc dei Campionati Italiani

Leggi su Oasport.it

A Lago di Tesero, in Val di Fiemme, si sono aperti i2025 di sci di: giornata inaugurale dedicata allein tecnica classica, che hanno assegnato i titoli nazionali atra gli uomini ed atra le donne.Sulle piste che hanno visto concludersi la scorsa settimana il Tour de Ski, tra gli uomini si è imposto il trentino, che in finale ha preceduto il padrone di casa Giacomo Gabrielli, secondo, ed il valdostano Francesco De Fabiani, terzo. Quarto posto per Davide Graz, davanti al cinese Qiang Wang, quinto, e ad Alessandro Chiocchetti, sesto nell’ultimo atto ma quinto nella classifica per il titolo tricolore.In Trentino, sulla pista che ospiterà tra poco più di un anno le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tra le donne il successo è andato alla valdostana, con la 24enne che ha battuto l’altra valdostana Nadine Laurent, seconda, e la veneta Iris De Martin Pinter, terza.