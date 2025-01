Inter-news.it - Schough si presenta all’Inter Women: «Due caratteristiche migliori»

Leggi su Inter-news.it

Lasi. La giocatrice svedese, classe 1991, aiuterà la squadra di Piovani nella seconda parte di stagione.ENTUSIASTA – L’Interha ufficializzato l’arrivo della centrocampista svedese. Le sue prime parole ai canali ufficiali del club: «Sono davvero entusiasta, per me questa esperienza all’estero arriva dopo un lungo periodo in cui sono rimasta in Svezia. Per ora le impressioni sono state molto positive qui, non vedo l’ora di iniziare. Arrivo in Italia? Significa molto per me, come dicevo, è da molto tempo che non vado all’estero e vivo un’esperienza in un Club. Ci tengo molto e spero di poter essere un contributo valido sia alla performance della squadra in campo che al di fuori del rettangolo di gioco».sie parla anche delle sue doti tecnicheDOTI TECNICHE – La stessaha poi parlato anche delle suetecniche e fisiche: «Sono molto entusiasta, per me affrontare questa nuova sfida è un passaggio molto importante, penso che sia un Campionato in costante crescita quindi non vedo l’ora di iniziare a giocare, penso che il livello sia molto alto.