Genovatoday.it - Schianto moto-auto: madre e figlio in ospedale in codice rosso

Leggi su Genovatoday.it

È di due feriti portati al pronto soccorso in, il massimo della gravità, il bilancio dell'incidente stradale di sabato pomeriggio in Val Bisagno. Per l'esattezza in via Piacenza all'altezza del civico 92, dove un'e unasi sono scontrati per motivi da chiarire verso le 15,15.