Oasport.it - Scherma: sette sciabolatori raggiungono Curatoli e Gallo nel tabellone principale in Coppa del Mondo

Arrivano buone notizie da Tunisi, città che sta ospitando la terza tappa delladel2024-2025 di, disciplina sciabola. Nella giornata odierna, riservata ai preliminari della categoria maschile, hanno passato il taglioatleti su nove, i quali hanno raggiunto Lucae Michele, già qualificati per il ranking. I migliori del lotto sono stati Pietro Torre ed Edoardo Cantini, perfetti nella fase a gironi, dove hanno ottenuto sei successi su sei. Bene anche gli altri azzurri: Giovanni Repetti ha staccato il pass per ilsuperando nel derby tricolore Edoardo Reale con un secco 15-3. Dario Cavaliere si è invece imposto per 15-10 sul sudcoreano Do, mentre Giacomo Mignuzzi ha regolato l’indiano Singh per 15-11. A questi si aggiungono anche Marco Mastrullo, abile vincere all’ultima stoccata il vìs-a-vìs contro lo statunitense Morril, oltre che Mattia Rea che ha battuto 15-11 il sudcoreano Ha.