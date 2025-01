Sarà meglio quandobutteremo via la chiave? a Villa Lascaris di Pianezza

Torinotoday.it - "Sarà meglio quando...butteremo via la chiave?" a Villa Lascaris di Pianezza

Leggi su Torinotoday.it

Con il nuovo anno, come di consueto atorna “quando.”, tre appuntamenti che si propongono di guardare l’oggi per cercare, per quanto possibile, di leggere il domani. Come sempre in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale della Cultura e il settimanale La Voce e il.