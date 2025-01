Genovatoday.it - Sangue a Marassi: accoltellamento per la strada, due feriti

Leggi su Genovatoday.it

Paura nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 10 gennaio, nel quartiere di, dove un uomo è rimasto ferito a seguito di un.È successo in via Monticelli verso le 18,30: secondo le testimonianze dei presenti, un 45enne e un 59enne stavano litigando per, per motivi.