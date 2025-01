Quotidiano.net - Saldi in Italia: Firenze domina lo shopping, Milano guida per spesa media

Che sia nel Quadrilatero della moda milanese o in uno dei grandi outletni, in questi giorni la parola d'ordine è, anche per molti turisti. Regina dellocon il 40,1% dei negozi visitati da turisti, siani che stranieri. Seguono36,3%, Roma 34,4% e Napoli 32,1%. A, però, va il primato dello scontrino medio più alto del turista straniero: 182 euro per ogni acquisto.si piazza seconda con 166 euro, seguita da Roma 160 euro, che evidenzia una clientela variegata tra grandi acquirenti e visitatori più moderati nelle spese. Napoli chiude con uno scontrino medio di 105 euro. Sono i principali dati di un focus Confcommercio e Format Research sull'impatto dei flussi turistici sull'andamento dei. Dall'indagine emerge ancora che i negozi di Roma sono i più frequentati da clientela internazionale, 32,1% sul totale dei turisti,27,5%, Napoli 25,0% e24,0%.