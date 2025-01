Fanpage.it - Runjaic interrompe l’intervista dopo Udinese-Atalanta, non può credere a ciò che ha visto: “È incredibile”

Leggi su Fanpage.it

L'allenatore dell', Kosta Runjai?, non è riuscito a nascondere la sua incredulità per ciò che hadurante l'intervista post-partita contro l': mentre sta rispondendo alle domande sul monitor scorrono le immagini del palo e della traversa colpiti da Sanchez nella stessa azione e lui per due volte non riesce a trattenersi.