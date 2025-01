Ilrestodelcarlino.it - Rubava dati sensibili. Finisce sotto processo per il reato di phishing

E’ un tipo di frode ideato allo scopo di rubare importanti informazionicome numeri di carta di credito, password erelativi al conto bancario per poi penetrare nel sistema informatico della vittima e rubarle denaro. Tecnicamente è stato soprannominatoed è lo stratagemma per indurre gli utenti a rivelare, con l’inganno, informazioni personali o finanziarie attraverso un’email o un sito web, ma sempre più spesso anche tramite messaggi in arrivo da applicazioni molto usate come Whatsapp e Facebook. Nella trappola delera caduto un uomo di Monte Urano che, però, grazie all’intervento dei carabinieri, aveva potuto scoprire chi l’aveva raggirato. I militari di Monte Urano, a conclusione di una prolungata attività investigativa condotta con l’analisi di documenti bancari e tabulati telefonici, avevano infatti denunciato alla competente autorità giudiziaria una tunisina 55enne, residente nel Bresciano, per ildi frode informatica.