Ruba un pc portatile da 1500 euro nel negozio | arrestato

EMPOLI – I carabinieri del radiomobile della compagnia di Empoli hannoun trentenne di nazionalita? bulgara per il reato di furto aggravato.I militari sono intervenuti in un esercizio commerciale di via Raffaele Sanzio dove personale di vigilanza ha chiesto l’intervento notando i movimenti sospetti di un uomo nella zona in cui erano esposti vari apparati multimediali.Quest’ultimo, superate le barriere antitaccheggio, e? stato fermato e trovato in possesso di un pcdel valore di oltre. Quanto rinvenuto e? stato immediatamente restituito al personale del, mentre l’uomo, gia? gravato dal mese scorso dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Empoli e? stato.Nell’udienza di convalida al tribunale di Firenze all’uomo e? stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nell’abitazione di residenza.