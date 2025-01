Lapresse.it - Roma, l’ambulatorio veterinario sociale di LAV: “Miglioriamo la vita di animali e persone”

di LAV (Lega Anti-Vivisezione) nasce per rispondere a un vuoto che le istituzioni non riescono a colmare: “Abbiamo deciso di metterci in prima persona e incarnare quello che noi chiediamo alle istituzioni: che ci siano cioè dei servizi stabili di veterinariaproprio per questi, garantendo così un diritto alla cura anche ai cani e gatti”. Lo spiega ai microfoni di LaPresse Alessandra Ferrari, Responsabile AreaFamiliari LAV. Il centro nasce in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, che individua tra i suoi frequentatori coloro che hanno necessità di supporto, indicandogli quindi: “L’iniziativa è una risposta che abbiamo voluto dare a un bisogno pressante e costante, che abbiamo incontrato in particolare a partire dal 2020, dopo la pandemia da Covid19 – spiega Ferrari – Questo bisogno è quello delle famiglie che vivono in condizioni di fragilitàdi far fronte agli ingenti costi delle cure dei loro cani e gatti“.