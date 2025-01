Ilgiorno.it - Rivolta contro la polizia dei giovani stranieri: a Busto Arsizio insulti all’Italia e minacce alle forze dell’ordine

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese) –di piazzaladi Stato. Averso la mezzanotte di ieri, venerdì 10 gennaio, è accaduto quanto già visto in piazza Duomo a Milano la notte di Capodanno. Le volanti sono intervenute in piazza Garibaldi per bloccare dueche stavano cercando di fermare le auto in transito lanciando bottiglie, insultando e minacciando, danneggiando le auto e anche alcuni locali della zona, nel centro di. All'arrivo dei poliziotti un gruppo di 30-40, per la maggior parteo di origine straniera, si è radunato e si è frapposto tra gli agenti e le due persone che laintendeva identificare. Sono così iniziati corila, il governo e l'Italia. Accerchiati, gli agenti intervenuti hanno chiamato rinforzi e sono quindi giunte sul posto altre squadre delladi Stato e anche dei carabinieri.