Quotidiano.net - Rincaro bollette gas 2025: aumenti medi di 216 euro a famiglia sul mercato libero

Leggi su Quotidiano.net

Le offerte per le forniture di gas sulstanno subendo assestamenti al rialzo, al punto che rispetto alle proposte commerciali in vigore a maggio del 2024, la spesa in bolletta risulta oggi più elevata ina di 216annui a. Lo afferma Assium l'associazione degli utility manager, che ha monitorato l'andamento delle offerte commerciali sull'apposito Portale messo a disposizione da Arera e Acquirente Unico. "Scegliendo la migliore offerta disponibile in data 8 gennaiosul, la bolletta annua del gas nelle principali città italiane si attesta a unaa di circa 1.724, con una forbice che va dai 1.643di Milano ai 1.860di Roma. - analizza Assium - Solo pochi giorni fa, a fine dicembre 2024, la spesaa per il gas con la migliore offerta sulera pari in Italia a 1.