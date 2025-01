Ricerca, vigneti in versione 4.0 grazie alle radici hi-tech

Leggi su Ildenaro.it

hi-per i4.0, con prodotti di migliorata qualità e che sfidano la mancanza di acqua, per un risparmio idrico che può arrivare a essere pari a due volte e mezzo il Lago d’Iseo, considerando le viti della sola Lombardia. Lascientifica va così in soccorso al mondo del vinoprese coi mutevoli gusti dei consumatori e con la sfida del cambiamento climatico, dopo che il 2024 è stato consacrato quale l’anno più caldo della storia.. La nuova tecnica si chiama portinnesti M ed è stata messa a punto dal team didell’Università di Milano, guidato da Attilio Scienza e Lucio Brancadoro e supportato da Winegraft negli oltre 20 anni di sperimentazioni in dieci aree produttive, dal Piemonte alla Sicilia. Una innovazione tutta italiana che si sta diffondendo nel mondo perché può portare ad un risparmio idrico fino al 40 per cento, con influenza positiva, è stato evidenziato nello studio, sulla qualità delle uve e quindi dei vini.