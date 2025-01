Unlimitednews.it - Renzi “Meloni bravissima influencer ma non risolve i problemi”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La presidente del Consiglio èa comunicare, però non stando nemmeno un problema della vita quotidiana degli italiani: le bollette del gas aumentano, le multe con l’aumento che ha fatto Salvini impattano sul bilancio delle famiglie. Gli stipendi non crescono. I trasporti, pendolari e lunga percorrenza, sono fermi. Io ritengo Giorgiauna, e anche per questo le dedicheremo un 2025 non solo di critiche ma di proposte alternative”. Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo, a margine di “Next”, l’iniziativa che si svolge a Firenze in occasione del suo 50esimo compleanno.Per“in questo momento la presidente del Cons ha un consenso fortissimo perchè appare tutti i giorni sui quotidiani come quella che dice sempre la cosa che la gente si vuole far sentire dire, ma poi nella quotidianità mancano le risposte”.