Baritoday.it - Reggiana-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su Baritoday.it

È tutto pronto per la ripresa del campionato di Serie B 2024-2025, che tornerà dopo una sosta durata poco meno di due settimane. Il torneo per ilricomincerà con l'impegno sul campo della, in programma domenica 12 gennaio alle 15:00.Una sfida ostica, contro una squadra che nel.