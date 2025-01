Baritoday.it - Reggiana-Bari, Longo: "Servirà partita di sacrificio. Pereiro può aumentare la qualità della rosa"

Leggi su Baritoday.it

Morenoè intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida che domani, domenica 12 gennaio alle 15:00, vedrà il suoimpegnato in trasferta contro la.Al tecnico dei Galletti è stato chiesto innanzitutto come abbia ritrovato la squadra dopo la sosta, arrivata dopo la.