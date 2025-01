Tarantinitime.it - Recuperato il cadavere di un 17enne nella gravina

Tarantini Time QuotidianoUn ragazzo di 17 anni è stato trovato senza vita in unaa Laterza. Per recuperare il corpo si è reso necessario l’intervento di squadre di speleologi insieme ai vigili del fuoco. Il giovane si sarebbe lanciato da un ponte e avrebbe motivato il suo gesto in alcune lettere. Sulla vicenda indagano i Carabinieri. L'articoloildi unproviene da Tarantini Time Quotidiano.